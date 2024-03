Aktualisiert am 12.03.2024 - 12:28 Uhr

In der russischen Stadt Iwanowo soll nach Angaben des Verteidigungsministeriums ein Militärflugzeug abgestürzt sein. 15 Menschen waren an Bord.

Ein russisches Militärflugzeug vom Typ Il-76 ist abgestürzt, wie das russische Verteidigungsministerium meldet. Es soll während eines Linienflugs in der Region Iwanowo am Dienstag um 13 Uhr (Ortszeit) verunglückt sein. An Bord waren nach Angaben des Ministeriums 15 Menschen, darunter acht Besatzungsmitglieder. Ob sie überlebt haben, ist bislang nicht bekannt. Iwanowo liegt rund 250 Kilometer nordöstlich von Moskau.