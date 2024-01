Der Abschuss von russischen Militärmaschinen ist nicht per se unüblich. Nach Angaben des ukrainischen Militärs landen im Zusammenhang mit Raketenangriffen auf Charkiw und andere Städte vermehrt russische Militärtransportmaschinen in der russischen Grenzstadt Belgorod.

Warum sind die Aussagen so unterschiedlich?

Experten des Institute for the Study of War (ISW) in Washington teilten mit, dass weder die russischen noch die ukrainischen Angaben unabhängig überprüft werden könnten. Nach ISW-Angaben instrumentalisiert die russische Führung den Vorfall, um in der ukrainischen Gesellschaft Misstrauen gegen die Regierung in Kiew zu säen.