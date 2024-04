Hakenkreuz ebenso verboten wie Nummernschildkombinationen

Strafbare Zeichen sind darüber hinaus das Hakenkreuz, SS-Runen, das Keltenkreuz und die Wolfsangel. Allerdings kommt es dabei auch auf den Kontext an. So darf das Hakenkreuz in Filmen oder auf der Bühne ebenso wie in Karikaturen verwendet werden, das deckt die Kunstfreiheit ab.