Landrat will Wolf abschießen – und kämpft dafür vor Gericht

In Niedersachsen sorgen sich die Menschen wegen einer Wölfin. Abgeschossen werden darf sie aber nicht. Das will der Landrat ändern – und zieht vor Gericht.

Ein niedersächsischer Landrat will eine Wölfin per Gerichtsbeschluss abschießen lassen. Die Wölfin streift seit Anfang März durch die Region Altes Land. Dabei tötete sie offenbar 20 Schafe und zeigt sich immer wieder in der Nähe von Wohnhäusern und Wohnwagen, berichtet die "Bild". Gegenüber Menschen zeigte das Tier aber wohl noch kein aggressives Verhalten.