Auch am Sonntag zahlreiche Demos gegen rechts

Aktualisiert am 09.02.2025 - 19:52 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Auch in Berlin zog es wieder zahlreiche Menschen auf die Straße. (Quelle: Christoph Soeder/dpa/dpa-bilder)

Marburg, Heidenheim oder Berlin: In ganz Deutschland zieht es die Menschen auf die Straße. Sie wollen einem Rechtsruck entgegentreten.

Gegen einen Rechtsruck in der Politik sind auch am Sonntag wieder bundesweit viele Tausend Menschen auf die Straße gegangen. Die Demos verliefen den Angaben nach größtenteils friedlich. Bereits am Samstag hatten bundesweit Hunderttausende demonstriert.