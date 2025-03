Ein Besuch von US-Vizepräsident J. D. Vance im Skigebiet Sugarbush im US-Bundesstaat Vermont hat für Aufsehen gesorgt. Vance, der dort mit seiner Familie ein Wochenende verbringen wollte, ist von einer Welle des Protests empfangen worden. Hunderte Demonstrierende säumten die Straßen, hielten Schilder in die Höhe und riefen Slogans gegen den Politiker. Einige Protestierende trugen Fahnen als Zeichen ihrer Solidarität mit der Ukraine , andere hielten Plakate mit Aufschriften wie "Vance ist ein Verräter. Geh in Russland Ski fahren".

Der Hintergrund der Proteste war der öffentliche Disput von US-Präsident Donald Trump sowie seines Stellvertreters Vance mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Trump hatte Selenskyj scharf zurechtgewiesen und ihn aufgefordert, Frieden anzustreben. Der Ukrainer sei undankbar, weil er im russischen Angriffskrieg nur dank US-Waffen so lange durchgehalten habe. Die Gespräche wurden abgebrochen, Selenskyj verließ das Weiße Haus vorzeitig.

Kritiker sehen Skigebiet durch Trump bedroht

Eine der lautstärksten Kritikerinnen vor Ort war Lucy Welch, die als Schneereporterin für das Skigebiet Sugarbush tätig ist. In ihrem täglichen Bericht an Abonnentinnen und Abonnenten nahm sie Vance' Besuch zum Anlass, um auf umstrittene umweltpolitische Entscheidungen der Trump-Administration hinzuweisen. Sie kritisierte insbesondere die Kürzung von Stellen im US Forest Service und wies darauf hin, dass Sugarbush durch den Klimawandel zunehmend bedroht sei.