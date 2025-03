Auto fährt in Menschenmenge

Ein Auto rast in eine Menschenmenge – mit tödlichen Folgen. Polizei und Rettungskräfte sind im Großeinsatz. Ein Video soll nun die Festnahme des mutmaßlichen Täters zeigen.

Am zentralen Paradeplatz in Mannheim ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Bislang gibt es offenbar zwei Tote und mehrere Verletzte.