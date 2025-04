Auch der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, Konstantin von Notz (Grüne), warnte vor einer neuen Gefahrenlage: "Die Recherchen zeigen sehr eindrücklich, wie sicherheitspolitisch hochrelevant die dokumentierten Reisebewegungen in Kampfgebiete und zurück nach Deutschland sind", sagte von Notz zu t-online. Auf diese "sehr ernsten Gefahren" sei bereits im Kontext des Syrien-Krieges vielfach hingewiesen worden. Ähnliche Fragen stellten sich nun auch mit Blick auf den russischen Krieg in der Ukraine.

"Zunehmende Gefahr" durch "Wegwerf-Agenten"

Den Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutsche Zeitung" zufolge soll der russische Militärgeheimdienst GRU mehrere "Wegwerf-Agenten" für Anschläge unter anderem in Leipzig und London genutzt haben. Diese Agenten, bei denen es sich oft um Kleinkriminelle ohne Beziehung zum russischen Staat handelt, sollen Brandsätze in Luftfrachtpaketen der DHL versteckt haben, von denen einige explodierten. Auch t-online berichtete zuletzt über einen Rückkehrer , der gegen die Ukraine gekämpft hat und dem vorgeworfen wird, nach seiner Rückkehr nach Deutschland Sabotageakte geplant zu haben.

"Deutschland ist Kriegsziel Russlands"

Wie der Rechercheverbund berichtet, gehen die Ermittler davon aus, dass ein Netzwerk von rund zehn Personen in der mutmaßlichen GRU-Aktion involviert war. Der CDU-Außenexperte Kiesewetter rechnet mit weiteren Anschlägen dieser Art in Europa. "Russland verfolgt damit mehrere Ziele: Verunsicherung der Bevölkerung, Schwächung der Unterstützung für die Ukraine, Lagebild-Gewinnung über militärisch und verteidigungsrelevante Infrastruktur in europäischen Ländern." Es gehe auch darum, die militärischen Kapazitäten in Europa zu schwächen – in Vorbereitung auf eine möglicherweise größere militärische Auseinandersetzung.