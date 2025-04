Es ist ein Vorgang aus dem bisweilen schwer ergründlichen Kosmos der Verwaltungsbürokratie, der am Mittwoch zum Vollzug kommt. Allerdings einer, der das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl gehörig auf den Kopf stellen könnte. Zumindest aber, so glauben Juristen, könnte es zu einem Gang vors Verfassungsgericht kommen. Denn am Mittwoch will das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) offiziell Einspruch gegen das Ergebnis der vorgezogenen Bundestagswahl einreichen.