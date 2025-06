FDP-Politiker Kuhle hat geheiratet

Aktualisiert am 17.06.2025 - 08:32 Uhr

Der FDP-Politiker Konstantin Kuhle hat geheiratet. Am 6. Juni gaben sich der 36-Jährige und sein langjähriger Partner, der deutsch-italienische Manager Gino Liguori, in Göttingen das Jawort. Auf Instagram postete Kuhle Bilder von sich und seinem Mann. Zu den Gratulanten in den Kommentaren gehören unter anderem Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) und Grünen-Chefin Franziska Brantner.