120 Kilometer: Soldaten marschieren in Gedenken an Gefallene

In Gedenken an Gefallene marschieren rund 150 Soldaten und Reservisten der Bundeswehr aus ganz Deutschland durch Brandenburg nach Berlin. Der Marsch hat am Montag begonnen und dauert vier Tage - also bis zum Donnerstag, wie das Landeskommando Brandenburg mitteilte. Der Gedenkmarsch, den es in diesem Jahr zum achten Mal gibt, sei bundesweit die einzige Großaktion zu diesem Anlass.