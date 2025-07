NRW-Familienministerin Josefine Paul (links) gemeinsam mit ihrer Frau Katja Meier (rechts) bei einer Preisverleihung (Archivbild): Die Hochzeit der beiden fand in Wien statt. (Quelle: IMAGO/imago-images-bilder)

Nach sieben Jahren Beziehung haben die NRW-Familienministerin und ihre Partnerin geheiratet. Die Hochzeit fand dabei nicht in Deutschland statt.

NRW-Familienministerin Josefine Paul und die ehemalige sächsische Justizministerin und heutige Landtagsabgeordnete Katja Meier (beide Grüne) haben geheiratet. Das bestätigte ein Sprecher des Ministeriums für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) in Düsseldorf der dpa. Zuvor hatten der Newsletter "Politik in Sachsen" und "Landtagsblog.de" über die Hochzeit berichtet.

Der Sprecher des MKJFGFI sagte der dpa: "Frau Ministerin Josefine Paul und Frau Staatsministerin a.D. Katja Meier haben am Dienstag, 15. Juli, im engsten Kreis standesamtlich in Wien geheiratet. Beide Politikerinnen hatten zuvor öffentlich über ihre Hochzeitspläne gesprochen und betont, dass sie als lesbisches Paar in politischen Führungspositionen auch eine Vorbildfunktion insbesondere für junge Menschen einnehmen."