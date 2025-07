Die Bundesregierung muss in den kommenden Jahren große Haushaltslöcher stopfen. Nach t-online-Informationen gibt es in der Finanzplanung der Bundesregierung zwischen 2027 und 2029 eine Lücke von insgesamt rund 172 Milliarden Euro, wie es am Montag aus Regierungskreisen hieß. Die Rede war von der zentralen finanzpolitischen Herausforderung für die nächsten Jahre.