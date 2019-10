Staatsschutz ermittelt

SPD-Zentrale mit Pflastersteinen und Farbe beworfen

25.10.2019, 09:56 Uhr | AFP

Die SPD-Zentrale in Berlin: Das Willy-Brandt-Haus, in dem die SPD residiert, wurde am Donnerstag von Unbekannten attackiert. (Quelle: Schöning/imago images)