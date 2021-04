Impfturbo

Bericht: Mehr Biontech-Impfstoff für Deutschland

16.04.2021, 18:14 Uhr | t-online

Eine Ampulle des Corona-Impfstoffes von Biontech/Pfizer: Da der Hersteller Lieferungen in die EU vorzieht, könnte Deutschland deutlich schneller mehr Impfstoff als geplant erhalten. (Quelle: Ronny Hartmann/dpa)

Die Lieferungen des Impfstoffes von Biontech könnten in den kommenden Wochen stärker ansteigen als geplant: Laut "Spiegel"-Informationen sind mehr als fünf Millionen Dosen pro Woche im Gespräch.

Deutschland könnte von übernächster Woche an deutlich mehr Impfstoff von Biontech erhalten: Der Hersteller plant vom 26. April an wöchentlich 3,4 Millionen Impfdosen auszuliefern. Das sind rund 900.000 mehr als bisher vorgesehen.

Von Ende Mai an könnte dann die Zahl der Dosen noch einmal massiv ansteigen: Dann sollen bis Ende Juli in fünf Chargen jeweils mehr als fünf Millionen Dosen ausgeliefert werden. Die zusätzlichen Dosen stammen offenbar aus Verhandlungen zwischen Biontech und der EU-Kommission. Demnach sollen insgesamt 50 Millionen Impfdosen bereits im zweiten Quartal an die EU geliefert werden und nicht erst wie zuvor geplant im vierten Quartal.