Dabei erfreut sich der höchste Berg Deutschlands gerade einiger Beliebtheit bei deutschem Spitzenpolitkern. Schon zu Beginn der Woche lud Markus Söder den Kanzler auf die Zugspitze, um ihm in luftiger Höhe zu erklären, was sich die CSU von Friedrich Merz alles wünscht. Gerahmt wurde das Treffen dabei von einem Folklore-Feuerwerk – Schuhplattler, Gewehrsalven und Marillenschnaps inklusive.

Das von Dobrindt organisierte Treffen dürfte wohl mit deutlich weniger volkstümlich werden, doch auch für den Innenminister hat der Austragungsort symbolischen Wert. Denn neben dem eindrucksvollen Panorama, das die Zugspitze bietet, liegt der Berg auch im Wahlkreis des ehemaligen Verkehrsministers. Dazu kommt, dass das Zugspitzmassiv nur teilweise in Bayern liegt, denn der ein Teil des Massives gehört zu Österreich – passend also für einen Gipfel zum Thema Migration und Grenzen. Mehr zu den Hintergründen des Treffens lesen Sie hier .

Abschiebung in Drittländer soll vereinfacht werden

Das Prinzip müsse sein, "Menschen in Nachbarregionen ihrer Herkunftsländer unterzubringen, in denen sich oft schon Angehörige dieser Bevölkerungsgruppen befinden“, sagte der Minister weiter.

Dobrindt: "Deutschland sitzt nicht mehr im Bremserhäuschen"

Von der Zugspitze solle das Signal ausgehen, "dass Deutschland nicht mehr im Bremserhäuschen sitzt in der EU, sondern dass wir mit in der Lokomotive fahren, wenn es darum geht, die Migrationspolitik zu verschärfen", sagte Dobrindt am Freitag im ARD-"Morgenmagazin". Mit Blick auf die Begrenzung der Migration gehe es darum zu zeigen, "dass in der Mitte Europas die Länder sich einig sind, dass wir mehr machen können und dass das in Deutschland passiert".