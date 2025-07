Also stehen der deutschen Autoindustrie angesichts ihres technologischen Rückstands bei Elektroautos und der chinesischen Übermacht die wirklich turbulenten Zeiten erst noch bevor?

Ich kann mir gut vorstellen, dass in Deutschland auch zukünftig Autos gebaut werden, aber wahrscheinlich wird niemand mehr viel Geld damit verdienen. Wahrscheinlich werden die Europäer die Chinesen dazu zwingen, einen Teil ihrer Elektroautos in Europa zu fertigen, ähnlich agiert ja auch Donald Trump für die USA. Aber die guten, alten Zeiten sind vorbei.

Hat die deutsche Politik das Problem erkannt?

Olaf Scholz kam sehr spät darauf, dass die deutsche Wirtschaft ernsthafte Probleme hat. Was hat er dann getan? Er lud Vertreter der Industrie ins Kanzleramt ein – und zwar von Auto-, Stahl- und Chemieindustrie. Das ist in Scholz' Vorstellung die Wirtschaft. So etwas wie der Dienstleistungsbereich kam da nicht vor, aber dort gibt es für Deutschland ein gewaltiges Potenzial.

Wie steht es mit Scholz' Nachfolger Friedrich Merz?

Merz hat kapiert, dass das deutsche Geschäftsmodell zerbrochen ist. Es bestand daraus, Vorprodukte aus dem Ausland herzuschaffen, sie mit billigem russischem Gas zusammenzusetzen und dann mit dem Label "Made in Germany" weiterzuverkaufen. Beim Weltwirtschaftstreffen in Davos hatte Merz den Microsoft-Chef Satya Nadella getroffen, der ihn auf die irrsinnige Menge an Daten im Mittelständlerland Deutschland ansprach. Deutschland solle laut Nadella mehr über Datensicherheit und Daten-Business-Modelle anstatt Datenschutz sprechen, um diese Daten zu nutzen. Da sitzt Deutschland nämlich tatsächlich auf einem wahren Schatz.

Datenschutz ist per se sicher nicht verkehrt.

Das ist er nicht. Aber es kommt darauf an, wie weit man es treibt. Die EU hat seit zehn Jahren fast die gesamte Datenwirtschaft kaputt reguliert. Diese ganzen verschiedenen Regulierungen haben es nahezu unmöglich gemacht, gesunde Wirtschaftsmodelle in diesem Bereich aufzubauen. Das liegt auch daran, dass Deutschland auf klassische Industrien setzt, statt auf die Chancen des Digitalen. Ich bin keineswegs gegen Industrie, ich bin aber für Chancengleichheit. Nehmen wir den Brexit: Ich habe seinerzeit geschrieben, dass der Brexit sehr gut funktionieren könnte – allerdings nur unter der Bedingung, dass die Briten sich ein neues Modell zulegen. Das wurde verpasst, Deutschland sollte nicht in die gleiche Falle tappen.

Seit Bundeskanzler Helmut Kohl vor Jahrzehnten auf Kupferkabel anstelle von Glasfaser setzte, hinkt Deutschland im digitalen Bereich hinterher. Wird das Land irgendwann den Anschluss schaffen?