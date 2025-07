Für die meisten Pendler dürfte das keine große Überraschung mehr sein, zu oft haben sie diese Erfahrung mit Stuttgart 21 gemacht: Erneut gibt es Verzögerungen bei der Eröffnung – zumindest für manche Fahrgäste. Wie die Bahn am Freitag in Stuttgart mitteilte, soll der neue Tiefbahnhof zwar wie geplant Ende 2026 in Betrieb gehen, alle Züge halten dort aber nicht von Beginn an.