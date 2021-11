"Läuft auf Impfzwang hinaus"

AfD in Sachsen klagt gegen 2G-Regelung

14.11.2021, 13:42 Uhr | dpa

Ein Schild weist vor einem Geschäft in Chemnitz auf die 2G-Regel hin: Die AfD-Fraktion in Sachsen will gegen die Regelung klagen. (Quelle: HärtelPRESS/imago images)