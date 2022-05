Hendrik W├╝st, der Ministerpr├Ąsident von Nordrhein-Westfalen, fordert, dass sein Bundesland bei einer m├Âglichen Gasknappheit bevorzugt werden sollte. Es st├╝nde am Anfang der Wertsch├Âpfungskette in Europa.

Ministerpr├Ąsident Hendrik W├╝st (CDU) fordert f├╝r den Fall von Gasknappheit in Deutschland und Europa eine bevorzugte Versorgung der Industrie in Nordrhein-Westfalen. "Wenn es zu einer Gasmangellage kommt, dann muss der Industriestandort Nordrhein-Westfalen weiter verl├Ąsslich und wettbewerbsf├Ąhig versorgt werden", sagte W├╝st dem "Handelsblatt".

Ein Produktionsstillstand h├Ątte gravierende Folgen f├╝r nachgelagerte Industrien. "Egal ob Stahl, Aluminium, Chemie, Glas: Es sind Schl├╝sselindustrien, weil sie am Anfang von langen Wertsch├Âpfungsketten in ganz Deutschland und Europa stehen. Viele Anlagen in diesen Branchen sind unwiederbringlich zerst├Ârt, wenn sie nicht permanent laufen", sagte W├╝st.