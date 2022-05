Stetter-Karp will schnell offizielle Segnungen queerer Paare

Berlin (dpa) - Segnungsgottesdienste f├╝r gleichgeschlechtliche Paare sollen in der katholischen Kirche "so schnell wie m├Âglich eine Selbstverst├Ąndlichkeit werden". Das fordert die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp.

Rund um diesen Dienstag (10. Mai) finden in katholischen Kirchen in Deutschland 80 Segnungsgottesdienste f├╝r queere Paare statt. Stetter-Karp sagte der Deutschen Presse-Agentur, sie hoffe, dass Segnungen bald der Normalfall w├╝rden - konzertierte Aktionen wie die bundesweiten Segnungsgottesdienste seien dann gar nicht mehr n├Âtig.

Niemand soll sich in der Kirche verstecken m├╝ssen

"Eine Kirche, die glaubw├╝rdig und menschenfreundlich sein m├Âchte, sollte Gottes Segen nicht verweigern, sondern spenden", sagte Stetter-Karp. "Ich freue mich f├╝r jedes gesegnete Paar, das seinen Lebensweg gemeinsam und verantwortlich gehen m├Âchte, das auf Vertrauen und Verbindlichkeit setzt. Ich hoffe, dass niemand mehr, der ehren- oder hauptamtlich in meiner Kirche engagiert ist, sich mit seiner Sexualit├Ąt verstecken muss." Das ZdK habe deshalb im Januar auch die Initiative #OutInChurch unterst├╝tzt, die eine Reform des katholischen Arbeitsrechts fordert.

Segnungen queerer Paare sollen durch den derzeit laufenden Reformprozess in der katholischen Kirche in Deutschland, den Synodalen Weg, legitimiert werden. Daf├╝r m├╝sste allerdings am Ende eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Bisch├Âfe daf├╝r stimmen. "Ich kann die Entscheidung nicht voraussehen, hoffe aber, dass Segnungsfeiern ein positives Votum der gro├čen Mehrheit der deutschen Bisch├Âfe erhalten werden", sagte Stetter-Karp. Der Synodale Weg wird von der Deutschen Bischofskonferenz gemeinsam mit dem ZdK, der Vertretung der katholischen Laien (Nichtkleriker), organisiert.