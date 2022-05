Am Wahlabend hatte Karl Lauterbach das SPD-Ergebnis in NRW als klare Niederlage bezeichnet. Die Parteispitze verbreitete ein anderes Narrativ – nun gab es die interne Rüge.

SPD-Parteichef Lars Klingbeil hat am Montag während einer Präsidiumssitzung Karl Lauterbach für dessen Kommentar zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen kritisiert. Das berichtet das Magazin "Der Spiegel" mit Verweis auf Teilnehmerkreise. Der Gesundheitsminister hatte das Ergebnis seiner Partei am Sonntag kurz nach Schließung der Wahllokale als klare Niederlage bezeichnet.