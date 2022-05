CDU und Gr├╝ne in NRW vereinbaren Eckpunkte

D├╝sseldorf (dpa) - Knapp zwei Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen haben CDU und Gr├╝ne Eckpunkte f├╝r ein m├Âgliches Regierungsb├╝ndnis vereinbart. Zum Abschluss ihrer viert├Ągigen Sondierungsgespr├Ąche einigten sich Delegationen beider Parteien am Freitagabend auf ein bereits sehr detailliertes zw├Âlfseitiges Ergebnispapier. Es tr├Ągt die ├ťberschrift "F├╝r die Zukunft von Nordrhein-Westfalen".

Auf Grundlage der Eckpunkte sollen Spitzengremien von CDU und Gr├╝nen am Sonntag ├╝ber die offizielle Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Bislang haben CDU und Gr├╝ne noch nie gemeinsam im bev├Âlkerungsreichsten Bundesland regiert.

CDU und Gr├╝ne bekennen sich in dem Sondierungspapier zu einem klimaneutralen Industrieland. "Wir werden Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen." Die Parteien wollen ein "Klimaschutzsofortprogramm auflegen und einen vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030." Im Bildungsbereich sollen in den kommenden Jahren 10.000 zus├Ątzliche Lehrkr├Ąfte eingestellt werden. Mit einem verbindlichen Stufenplan soll zudem die Eingangsbesoldung f├╝r alle Lehrkr├Ąfte auf A13 angehoben werden.

Rund 100 Delegierte der Gr├╝nen kommen am Sonntag in Essen zu einem kleinen Parteitag zusammen, um ├╝ber die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen abzustimmen. In D├╝sseldorf wird der ├Ąhnlich gro├če erweiterte Landesvorstand der CDU dar├╝ber entscheiden.