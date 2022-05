Milliard├Ąr will in Hamburg Oper bauen

Stuttgart (dpa) - Mit einem Bekenntnis zur Ukraine ist am Sonntag der Katholikentag in Stuttgart zu Ende gegangen.

Christen m├╝ssten die Ukrainer "in ihrem Ringen um ein Leben in Freiheit und Unversehrtheit unbedingt unterst├╝tzen", sagte die Pr├Ąsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Irme Stetter-Karp. Gleichzeitig betonte sie: "Milit├Ąr allein kann die weltweiten Krisen, die der Krieg schon jetzt ausgel├Âst hat, nicht beenden." In diesem Zusammenhang mahnte sie mehr Geld f├╝r den Entwicklungsetat an: "Wir m├╝ssen Hungersn├Âte verhindern."

Als weitere Botschaft des Katholikentags nannte Stetter-Karp den Aufruf zu einer umfassenden Kirchenreform. "Der Synodale Weg, auf dem die Kirche in Deutschland unterwegs ist, muss sp├╝rbare Ver├Ąnderungen erwirken." Dieser seit drei Jahren laufende Prozess bem├╝ht sich unter anderem um eine st├Ąrkere Stellung von Frauen in der Kirche und um eine menschenfreundlichere Sexualmoral. In dem Gottesdienst kamen mehrfach auch queere Paare zu Wort. Sie forderten eine Kirche ohne Angst und die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare.

Ausgehend von einem Bibeltext, in dem den Juden die Schuld f├╝r die Steinigung des Heiligen Stephanus zugeschoben wird, setzte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg B├Ątzing, mit christlichem Antisemitismus auseinander. "Hier tragen wir Christen eine schwere B├╝rde", sagte der Limburger Bischof. "Was das Christentum ├╝ber die Jahrhunderte durch Abwertung und Verleumdung an Schuld auf sich geladen hat, ist schier unermesslich. Ich bin froh, dass wir heute von und mit unseren Geschwistern im Glauben vers├Âhnt sprechen k├Ânnen. Als Kirche setzen wir uns mit allen Kr├Ąften gegen jede Art von Antisemitismus ein." Die Teilnehmer des Open-Air-Gottesdienstes reagierten darauf mit spontanem Beifall.