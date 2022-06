Die unabh├Ąngigen Ansprechpersonen der Erzdi├Âzese f├╝r die Pr├╝fung von Verdachtsf├Ąllen z├Ąhlten bis Anfang Juni 42 neue Meldungen, wie das Bistum auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in M├╝nchen mitteilte.

Das vom Bistum bei einer M├╝nchner Anwaltskanzlei in Auftrag gegebene Gutachten hatte bei seiner Vorstellung im Januar weltweit Aufsehen erregt. Die Studie geht von mindestens 497 Opfern und 235 mutma├člichen T├Ątern aus - und von einem weit gr├Â├čeren Dunkelfeld.

Den ehemaligen Erzbisch├Âfen Friedrich Wetter und Joseph Ratzinger, heute Benedikt XVI. , wurde in dem Gutachten pers├Ânlich Fehlverhalten in mehreren F├Ąllen vorgeworfen - ebenso dem aktuellen Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Dieser hatte Papst Franziskus vor einem Jahr seinen - vom Pontifex umgehend abgelehnten - R├╝cktritt angeboten.

"Im Kern geht es f├╝r mich darum, Mitverantwortung zu tragen f├╝r die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtstr├Ąger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten", schrieb Marx dem Papst in seinem R├╝cktrittsgesuch. Die Untersuchungen und Gutachten der zur├╝ckliegenden zehn Jahre zeigten f├╝r ihn durchg├Ąngig, dass es "viel pers├Ânliches Versagen und administrative Fehler" gegeben habe, aber "eben auch institutionelles oder systemisches Versagen". Die katholische Kirche sei an einem "toten Punkt" angekommen.