Energieversorgung Lemke lehnt Debatte ├╝ber R├╝ckkehr zu Atomkraft ab Von dpa 10.06.2022 - 13:54 Uhr Lesedauer: 2 Min. Die Bundesumweltministerin will nicht erneut ├╝ber die R├╝ckkehr zur Atomkraft debattieren. (Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa./dpa)

Berlin (dpa) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat eine neue Debatte ├╝ber die R├╝ckkehr zur Kernkraft abgelehnt.

Den Vorsto├č ihres Kabinettskollegen Christian Lindner (FDP), in der Energiedebatte auch ├╝ber eine Laufzeitverl├Ąngerung der Atomkraftwerke zu reden, verstehe sie nicht, sagte die Gr├╝nen-Politikerin dem SWR-Hauptstadtstudio. "Weil wir ja tats├Ąchlich eine intensive ├ťberpr├╝fung vorgenommen haben, das Gespr├Ąch mit den Betreibern gesucht haben."

Lindner will offen ├╝ber R├╝ckkehr diskutieren

Lindner hatte am Donnerstag der "Bild" gesagt, dass Deutschland in der Energiedebatte auch offen ├╝ber eine R├╝ckkehr zur Kernkraft diskutieren m├╝sse. "Die Menschen erwarten, dass wegen des Klimaschutzes, der Abh├Ąngigkeit von Putin und der Inflation alle M├Âglichkeiten erwogen werden", sagte er. Aus der Union hatte es bereits Forderungen gegeben, Atomkraftwerke l├Ąnger laufen zu lassen.

Lemke sagte dem SWR, dass Lindner "ideologiefrei argumentieren und ideologiefrei handeln" wolle. F├╝r sie bedeute das aber, "dass in Deutschland beschlossen wurde, aus der Atomkraft auszusteigen mit guten Gr├╝nden in einem partei├╝bergreifenden Konsens." Auch die Betreiber selbst sagten, dass ein Weiterbetreiben der Kraftwerke nur unter gro├čen technischen und sicherheitspolitischen Risiken m├Âglich w├Ąre, so Lemke.

Lemke: Argument des Krieges z├Ąhlt nicht

Sie lie├č auch das Argument nicht gelten, dass eine Laufzeitverl├Ąngerung in der aktuellen Energiekrise richtig w├Ąre. "Wir haben wenige hunderte Kilometer von uns entfernt einen Krieg, in dem auf Atomkraftanlagen geschossen wurde, die in diesen Krieg mit hineingezogen worden sind." Es sei klar, dass Atomkraftwerke niemals f├╝r den Zustand eines Krieges, f├╝r solche Angriffe ausgelegt seien. Zudem liefen viele Anlagen mit Brennelementen aus Russland.