Vielfach h├Ąnge es ausschlie├člich von der Situation vor Ort ab, ob ein Kind in eine Regelklasse oder in eine eigene Willkommensklasse komme, in welchem Umfang es Deutschunterricht gebe und welche zus├Ątzlichen personellen und finanziellen Mittel zur Verf├╝gung st├╝nden, beklagte Meidinger. "Das sind ├Ąu├čerst schlechte Voraussetzungen daf├╝r, den Kindern, die in Deutschland l├Ąnger bleiben werden, eine dauerhafte Integrationsperspektive zu geben." Die Kultusministerkonferenz m├╝sse ein Konzept mit klaren Inhalten erstellen und Zusagen geben, wie viel Personal und Geld die Schulen zus├Ątzlich bekommen sollen.