Nach der B├╝rgermeisterwahl in Th├╝ringen stehen voraussichtlich in 26 von 325 Gemeinden in zwei Wochen Stichwahlen an. Dabei geht es noch an zwei Orten um hauptamtliche Posten, wie das Landesamt f├╝r Statistik mitteilte. Rund 210.000 Th├╝ringer waren am Sonntag zum W├Ąhlen aufgerufen.