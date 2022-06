CDU und Gr├╝ne in Schleswig-Holstein haben ihre Koalitionsverhandlungen erfolgreich abgeschlossen. "Wir sind durch mit den Verhandlungen", sagte Ministerpr├Ąsident Daniel G├╝nther (CDU) am Dienstagabend nach dem entscheidenden Spitzentreffen. Alle offenen Fragen seien gekl├Ąrt.

Konkrete Verabredungen benannte G├╝nther noch nicht. Er verwies auf die am Mittwochnachmittag geplante Vorstellung des Koalitionsvertrags. "Wir haben ein gutes Ergebnis", sagte Finanzministerin Monika Heinold von den Gr├╝nen.

Nach der Abzeichnung des Koalitionsvertrags am Mittwoch m├╝ssen beide Landesparteitage am n├Ąchsten Montag die endg├╝ltigen Entscheidungen treffen. Sie kommen jeweils in Neum├╝nster zusammen.