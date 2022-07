Corona | Bruder von Kanzler Scholz schlägt Alarm: "Wir testen uns zu Tode"

Scholz' Bruder fordert Ende der Panik

An die Politik ÔÇô und damit auch an seinen Bruder Olaf Scholz ÔÇô stellte er deshalb eine klare Forderung: "Wir sollten mit Corona umgehen wie mit der Grippe: Wer krank ist, bleibt zu Hause. Daf├╝r brauchen wir weder Schnelltests noch Quarant├Ąnevorschriften." Die Panik m├╝sse ein Ende haben, so der Klinikchef. "Wir testen uns in Deutschland zu Tode."