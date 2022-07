Corona-Sommerwelle: Karl Lauterbach für telefonische Krankschreibung

Lauterbach will telefonische Krankschreibung wiedereinf├╝hren

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will die telefonische Krankschreibung wiedereinf├╝hren. "Bei den hohen Covid-Fallzahlen brauchen wir nicht die Infektionen in die Praxis zu tragen", so der SPD-Politiker auf Twitter. Ein entsprechender Beschluss solle bald folgen, Vorgespr├Ąche dazu liefen.