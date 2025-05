Deutsche Soldaten in Afghanistan: Viele kehren traumatisiert zurück. (Quelle: xTheodorObstetrixx via imago-ima/imago)

Der Umgang mit psychischen Krankheiten hat sich in den vergangenen Jahren gebessert. Viele Betroffene haben das Gefühl, offener reden zu können und in der Gesellschaft mehr Akzeptanz zu erfahren. Doch das ist längst nicht in allen Bereichen so. Exklusive Recherchen des NDR zeigen, dass viele deutsche Veteranen nach Einsätzen traumatisiert sind – und teils verzweifelt um Anerkennung und Entschädigung kämpfen.