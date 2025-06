Ein Leopard-1A5-Panzer hat nach ukrainischen Angaben eine russische Einheit bei Novooleniwka überrascht und auf ungewöhnliche Weise angegriffen. Die russischen Soldaten hatten am Mittwoch versucht, die Stadt Pokrowsk in die Zange zu nehmen und näherten sich ihr bis auf etwa 40 Kilometer. Doch als sie das Dorf Novooleniwka nordöstlich von Pokrowsk verließen, stießen sie auf ukrainischen Widerstand, berichtet die ukrainische Nachrichtenseite "Euromaidan".

Leopard 1 wurde in den 1960er-Jahren entwickelt

Dass Panzer sehr nahe an Soldaten eingesetzt werden, ist selten. Die Leopard 1A5 wurden in den 1960er-Jahren entwickelt und 20 Jahre später aufgerüstet. Sie sind aber dennoch betagt. Auch das war ein Grund, warum westliche Verbündete sie der Ukraine spenden konnten. Mittlerweile sind, so "Euromaidan", 13 Panzer zerstört worden.

Panzer kommen nur kurz aus der Deckung heraus

Der deutsche Panzer gilt als verwundbar, weil seine Panzerung dünner ist als die der russischen Modelle, wie etwa dem T-72. Das macht ihn gerade für Drohnenangriffe verletzlich. Offenbar hat die Ukraine aber die Taktik geändert und versucht, die Panzer weitgehend zu verstecken, in Waldgebieten oder auch Gebäuden. Sie kommen dann, wie bei dem jüngsten Angriff, plötzlich aus der Deckung. Es ist eine neue "Ära des vorsichtigen Tanks", so David Kirichenko, Analyst am Center for European Policy Analysis in Washington.