Kommt er? Oder kommt er nicht? Der Nato-Gipfel diese Woche steht und fällt mit Donald Trump. Ob der US-Präsident anwesend ist, wird nicht nur für Europa ein wichtiges Signal sein.

Sie glauben es wahrscheinlich erst, wenn er wirklich mit am Tisch sitzt. Wenn sich der Westen am Dienstag und Mittwoch in Den Haag zum Nato-Gipfel trifft, steht und fällt mal wieder alles mit einem Mann: Donald Trump. Der hat zwar gesagt, dass er kommen will. Doch vergangene Woche hatte er auch versprochen, den gesamten G7-Gipfel über in Kanada bleiben zu wollen. Wenige Stunden später saß er wieder in der Air Force One Richtung USA.

Ruhiger ist die Weltlage seitdem nicht geworden, im Gegenteil. Trump hat am Wochenende drei Atomanlagen des Iran bombardieren lassen. Es gibt Zweifel, ob die wichtigste in Fordo komplett zerstört ist. Und die US-Regierung geht davon aus, dass der Iran in den kommenden 48 Stunden reagieren wird. Es könnten Gründe für Trump sein, lieber in Washington, D.C. zu bleiben. Oder aber Gründe, das Verteidigungsbündnis Nato demonstrativ zu stärken und nach Den Haag zu reisen.

So oder so, die 31 anderen Nato-Staaten werden beim Gipfel auf positive Signale in der wichtigsten Frage hoffen. Der Frage, die über Leben und Tod entscheiden kann: Wie fest steht Donald Trump zur Bündnisverpflichtung, also dem großen Versprechen des Artikel 5, jedem Nato-Partner militärisch beizustehen, wenn er angegriffen wird?

Alles für Donald Trump

Man kann Nato-Generalsekretär Mark Rutte kaum vorwerfen, nicht alles versucht zu haben, um Donald Trump den sprichwörtlichen roten Teppich auszurollen. Er hat die ursprünglich für drei Tage geplante Veranstaltung auf knappe zwei Tage heruntergekürzt.

Am Dienstagabend gibt es nur einen einzigen Programmpunkt, der Trump gefallen dürfte: ein Dinner mit royalem Glanz. Der niederländische König Willem-Alexander und seine Frau Königin Máxima speisen mit den Staats- und Regierungschefs.

Die entscheidende Arbeitssitzung soll am Mittwochvormittag nur zweieinhalb Stunden dauern. Vorher noch ein gemeinsames Foto. Und am frühen Nachmittag ist der Gipfel schon wieder vorbei. Alles, um den ungeduldigen Trump nicht mit komplizierten Details zu behelligen. Es sei "ihm zuliebe ein schön kompaktes Format geworden", heißt es aus der Bundesregierung. In der Tat.

Die Sorge vor einem Rückzug der USA

Trotzdem ist in Washington offiziell noch immer nicht bestätigt, dass Trump nach Den Haag reist. In der Regel kommuniziert das Weiße Haus am Wochenende einen groben Plan der Termine des US-Präsidenten. Bislang steht nur fest, dass Trump an diesem Montag seine nationalen Sicherheitsberater trifft. Im Weißen Haus wird aktuell von Stunde zu Stunde gedacht.

Wie kompliziert der erhoffte Gast aus Amerika für die Nato ist, zeigte sich mal wieder vor einigen Tagen. Reporter fragten Trump, wie er selbst zum Fünf-Prozent-Ziel für die Verteidigungsausgaben stehe. "Ich glaube nicht, dass wir das tun sollten, aber ich denke, sie sollten es tun", antwortete er. Die Europäer stünden tief in der Schuld der USA. Die Verbündeten, sie bleiben aus Trumps Sicht also vor allem: Trittbrettfahrer.