Kampfansage vor dem SPD-Parteitag

Mit seinem Wehrpflichtvorstoß hat Verteidigungsminister Pistorius so manche Genossen verärgert. Die Jusos proben nun den Aufstand: Mit einem Antrag auf dem SPD-Parteitag wollen sie den Minister einhegen.

Die Jusos wollen die Pläne von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) über einen verpflichtenden Militärdienst verhindern. Die SPD-Jugendorganisation hat dazu einen Initiativantrag für den SPD-Parteitag am Wochenende vorbereitet. Das einseitige Papier trägt den Titel "Freiwilligkeit statt Zwang: Unsere Vorstellungen für einen Wehrdienst" und liegt t-online exklusiv vor.

In dem Antrag gehen die Jusos in die offene Konfrontation mit dem SPD-Verteidigungsminister. "Forderungen nach einer Verpflichtung von jungen Menschen zum Wehrdienst oder die Wiedereinführung der Wehrpflicht lehnen wir ab. Im geplanten Wehrdienstgesetz muss daher über Freiwilligkeit statt über Zwang gearbeitet werden. Zwang ist keine Antwort auf die strukturellen Probleme der Bundeswehr", heißt es dort.

Widerstand gegen "zwangsweisen Wehrdienst"

Pistorius wird zwar nicht namentlich erwähnt, dürfte das Papier aber als direkten Angriff auf seine Pläne auffassen. Der Verteidigungsminister hatte in den vergangenen Tagen durchblicken lassen, dass er – im Gegensatz zum alten Entwurf aus Ampel-Zeiten – im neuen Gesetz eine Wehrpflichtoption verankern will. Zwar sei das Ziel weiterhin, zunächst auf Freiwilligkeit zu setzen, so Pistorius neulich im ARD-Talk "Caren Miosga". Doch sollten sich nicht genug Freiwillige finden, würde eine entsprechende Regelung im Gesetz greifen und eine Wehrpflicht käme ins Spiel.