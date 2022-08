Rheinland-Pfalz: Linken-Schatzmeister tritt aus Partei aus

Bei der Linken in Rheinland-Pfalz kriselt es. Nach der Landesvorsitzenden Melanie Wery-Sims tritt nun offenbar auch Landesschatzmeister Peter Weinand aus der Partei aus. Das berichtet der Spiegel. "Die Linke hat fertig! Hier weiter Zeit zu verschwenden, macht keinen Sinn", soll demnach Weinland am 29. Juli in einer Mail an den Kreisvorsitzenden des Rhein-Hunsrück Kreises, Roger Mallmenn, geschrieben haben. Weinand soll ausgeführt haben, dass der Landesverband von "Alphamännchen" geführt werde, das sei ihm "zu blöde". Zum Landesparteitag Ende September werde er sich aus der Partei verabschieden. "Den Kindergarten mach ich nicht mehr mit", so Weinand.