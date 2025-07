Aktualisiert am 11.07.2025 - 07:35 Uhr

Aktualisiert am 11.07.2025 - 07:35 Uhr Lesedauer: 2 Min.

In NRW schneidet die CDU deutlich besser in einer aktuellen Umfrage ab als im Bund. Das dürfte an Landeschef Hendrik Wüst liegen.