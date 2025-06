Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Regierung senkt die Stromsteuer für Unternehmen – aber nicht für Verbraucher. So lautete zumindest der Plan. Doch nun pochen Teile der Union nachträglich auf Änderungen. In der SPD ist man zunehmend genervt.

Eigentlich war man sich längst einig: Die schwarz-rote Bundesregierung senkt die Stromsteuer für Industrieunternehmen und Betriebe in der Land- und Forstwirtschaft. So verkündete es Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) vergangene Woche bei der Vorstellung der Haushaltspläne der Regierung. Von der Steuersenkung ausgenommen wurden die Verbraucher, sie sollen weiter den erhöhten Steuersatz in ihrer Stromrechnung bezahlen.

Loading...

Doch die Einigung zwischen Klingbeil, Kanzler Friedrich Merz und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (beide CDU) hielt nicht lange. Aus der Union mehrten sich in den vergangenen Tagen Stimmen, die die Verabredung unter Beschuss nahmen. Vor dem Koalitionsausschuss am Mittwoch, dem zentralen Beratungsgremium zwischen CDU, SPD und CSU, bahnt sich nun Streit über die Stromsteuerpläne der Regierung an. Kommt es zum Knall?

Worum es geht

Der Plan der Regierung sieht vor, die Stromsteuer in der Industrie, Land- und Forstwirtschaft ab 1. Januar 2026 zu senken. Unternehmen in der energieintensiven Industrie profitieren bereits von einer Stromsteuersenkung, die die Ampelregierung 2023 umgesetzt hatte. Andere Branchen würden erstmals von der Vergünstigung profitieren. Die Stromsteuer soll auf den von der EU geforderten Mindestwert von 0,1 Cent pro Kilowattstunde sinken.

Private Haushalte, die 2,05 Cent pro Kilowattstunde Stromsteuer bezahlen, sind von der Maßnahme ausdrücklich ausgenommen. Im Bundesfinanzministerium verweist man auf die klamme Kassenlage und darauf, dass die Koalition sich vorgenommen habe, einen soliden Haushalt vorzulegen. Das hieße eben auch: Nicht alle Projekte könnten finanziert werden.

Das Problem: Sowohl Union als auch SPD hatten die Senkung der Stromsteuer auch für Verbraucher versprochen – mehrfach. So auch im schwarz-roten Koalitionsvertrag, der ankündigt, Unternehmen und Verbraucher dauerhaft um mindestens fünf Cent pro Kilowattstunde zu entlasten. "Dafür werden wir als Sofortmaßnahme die Stromsteuer für alle auf das europäische Mindestmaß senken und Umlagen und Netzentgelte reduzieren", heißt es dort.

Union geht SPD scharf an

Die öffentliche Empörungswelle – Verbände sprechen von "Wortbruch" – erklärt sich also auch daher: Die Regierung sei erst wenige Wochen im Amt, aber kassiere bereits ihre ersten Versprechen, so der verbreitete Vorwurf. Die Koalition ist also in Erklärungsnot – was bei den beiden Regierungspartnern zu ganz unterschiedlichen Reaktionen führt: Während die SPD den Kompromiss weitgehend verteidigt, schalten Teile der Union auf Angriff.

Zwar stellten sich mit Wirtschaftsministerin Reiche und Kanzler Merz zwei mächtige CDU-Vertreter hinter den gemeinsamen Kompromiss. Doch hält diese Rückendeckung offenbar andere in der Union nicht davon ab, den Kompromiss öffentlich infrage zu stellen.

So forderten am Montag die Fraktionsvorsitzenden von CDU und CSU in einem Papier von der Bundesregierung weitere Entlastungen bei der Stromsteuer. Es brauche "die zügige Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß für alle Unternehmen sowie alle Verbraucherinnen und Verbraucher." Die geplante Verstetigung der Steuersenkung für das produzierende Gewerbe könne nur "ein erster Schritt" sein, so der Beschluss der Fraktionsspitzen, die damit in die offene Konfrontation mit dem Regierungsbeschluss gingen.