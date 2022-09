Nach Beleidigung: Ricarda Lang nimmt Entschuldigung von Backhaus an

Grünen-Chefin Lang nimmt Entschuldigung von SPD-Politiker an

Mit Kommentaren über die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat SPD-Politiker Till Backhaus für Empörung gesorgt. Lang nahm nun eine Entschuldigung an.

Grünen-Chefin Ricarda Lang hat die Entschuldigung von Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) für Äußerungen über ihre Person angenommen. Eine entsprechende Frage beantwortete sie in einem Interview der Funke Mediengruppe (Samstag) mit "Ja". Einem Bericht der "Schweriner Volkszeitung" zufolge soll Backhaus sich in seiner Rede am Donnerstag vor einer Woche auf dem Norddeutschen Ernährungsgipfel despektierlich über Lang geäußert haben. Im Zusammenhang mit der Politikerin soll er gesagt haben, früher seien Dick und Doof zwei Personen gewesen.