Wer sich vom SPD-Parteitag eine kritische Aufarbeitung der Wahlschlappe erhofft hatte, sollte vielleicht an seinem Erwartungsmanagement arbeiten. Schon an Tag zwei schaltet die SPD auf klassische Parteitagsfolklore um – Mythenbildung inklusive.

Ein leichtes Störgefühl stellt sich ein, als man am Samstagmorgen auf die rote Bühne des Parteitags der SPD im Berliner CityCube blickt. In meterhohen Buchstaben prangt das Motto des diesjährigen Treffens über der Hallenfront, es ist Slogan und Sermon zugleich: "Veränderung beginnt mit uns."

Daneben steht ein Mann, den man nicht unbedingt mit Veränderung verbindet: Olaf Scholz, bis Mai 2025 Bundeskanzler und nun einfacher Abgeordneter. Der Kontrast – hier der Ruf nach Erneuerung der Partei, dort die Vergangenheit in ihrer menschlichen Gestalt – könnte in diesem Moment nicht größer sein.

Es lassen sich gute Gründe dafür finden, Scholz auf dem Parteitag sprechen zu lassen. Er, der langjährige Parteisoldat, der eine beeindruckende SPD-Karriere hinter sich hat – vom Hamburger Kommunalpolitiker bis zum Bundeskanzler aufstieg – soll gewürdigt werden. Das ist nicht nur aus einer Parteilogik heraus, sondern auch menschlich nachvollziehbar.

Die immer gleichen Schleifen

Und doch offenbaren sich schnell die Grenzen dieses Experiments, nämlich Scholz den zweiten Tag des Parteitags einleiten zu lassen und damit gewissermaßen den Ton der Veranstaltung zu setzen. Denn Scholz nimmt nicht nur artig das Geschenk der Redezeit entgegen, sondern nutzt seinen Auftritt, um sich ein Denkmal zu setzen.

Scholz lobt sich und seine Kanzlerschaft, so wie man es von ihm kennt: Lobt sich dafür, Deutschland zum zweitgrößten Ukraine-Unterstützer gemacht zu haben und für seine ruhige Hand in der Krise. Er lässt mehrmals seinen Wahlsieg von 2021 Revue passieren, der ihm nach vor allem deswegen zustande gekommen sei, weil die Partei an sich geglaubt habe und geschlossen aufgetreten sei – und nicht etwa, weil die Konkurrenz so schwach war.

Es sind die immer gleichen Schleifen, die Scholz da dreht. Parteifloskeln, die die Menschen in den vergangenen drei Jahren wiederholt zu hören bekamen und irgendwann nicht mehr hören konnten – was am Ende in eine historische Wahlniederlage der SPD mündete. Dass Scholz der unbeliebteste deutsche Kanzler seit Langem war und aus Sicht der meisten Menschen von vornherein der falsche SPD-Kandidat bei der Bundestagswahl, sind leicht nachprüfbare Fakten. In der Darstellung des Ex-Kanzlers aber fehlten sie völlig.

Mut zur Autosuggestion

Man kann ihm nachsehen, die eigenen schlechten Umfragewerte in seiner Abschiedsrede lieber unerwähnt zu lassen. Aber als Außenstehender staunt man dennoch über derart viel Autosuggestion.

Scholz warnt in seiner Rede auch vor rechtspopulistischen Parteien und davor, dass deren wichtigster Erfolgsfaktor "die Unsicherheit über die Zukunft" sei. Auch das muss alle diejenigen verwirrt zurücklassen, die Scholz' Kanzlerschaft die vergangenen drei Jahre beobachtet haben. Denn Scholz war selbst Teil dieser Verunsicherungsmaschine: Als Kanzler erklärte er seine Politik kaum und ließ die Bürger oft im Unklaren zurück – darüber rätselnd, was der Kanzler eigentlich will und wohin das Land steuert. In seiner Amtszeit hat sich die Macht der AfD verdoppelt, und die Demokratie in Deutschland ist herausgefordert wie lange nicht.

Ausgerechnet Scholz also gibt jetzt Tipps zur Bekämpfung der AfD?