Ermittlungen gegen CDU-Parteichef Mario Voigt: Immunität aufgehoben

Der 45-Jährige ist am Samstag ohne Gegenkandidat zum Vorsitzenden der Thüringer CDU gewählt worden. Auf einem Parteitag in Pößneck (Saale-Orla-Kreis) erhielt er 85,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Voigt gilt in der Doppelrolle als Oppositionsführer im Parlament in Erfurt und als Parteichef als voraussichtlicher Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2024. In zwei Jahren wolle die CDU in die Regierung zurückkehren, sagte er. Den zeitlichen Ablauf zwischen der Immunitätsaufhebung und dem Parteitag nannte er bemerkenswert.