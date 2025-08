Hans-Christoph Berndt: Der AfD-Fraktionschef in Brandenburg hat für das Stadtfest in seinem Wohnort Geld gespendet. (Quelle: Michael Bahlo/dpa)

AfD-Politiker Berndt, der in der Kleinstadt in der Lausitz lebt, verteidigt die Spende für das Fest am 8. und 9. August. "Ich habe als Bürger der Stadt für das Stadtfest gespendet. Rein privat", sagte er der dpa. Die Stadt leide unter Finanznot. "Ich finde die Kritik an meiner Spende erschreckend." Er wies den Vorwurf zurück, das Fest instrumentalisieren zu wollen. "Das ist Unsinn. Ich hätte nie ein Wort über die Spende verloren."