Aktualisiert am 02.08.2025 - 15:43 Uhr

Aktualisiert am 02.08.2025 - 15:43 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Trump setzt Atom-U-Boote Richtung Russland in Bewegung. Aber Experten reagieren irritiert. Ex-Sicherheitsberater Bolton: "Er weiß nicht wie die Atomflotte funktioniert."

Der Beschluss klang entschlossen. Von "hoch provokativen Äußerungen" des früheren russischen Präsidenten Dmitri Medwedew sprach US-Präsident Donald Trump und kündigte die Verlegung von Atom-U-Booten an. Für den Fall, dass diese "törichten und hetzerischen Aussagen mehr als nur Worte sind", schrieb Trump am Freitag auf Truth Social . Medwedew hatte zuvor das von Trump gesetzte Ultimatum zur Beendigung des Ukraine-Einsatzes als "Schritt Richtung Krieg" bezeichnet.

Doch rätseln selbst eigene Vertraute, was Trump mit seiner Ankündigung eigentlich meint. Geht es um atomgetriebene U-Boote oder – was wahrscheinlicher ist – um U-Boote mit ballistischen Nuklearwaffen. Diese sind Teil der sogenannten Zweitschlagskapazität. Sollten die USA auf ihrem Festland von einem nuklearen Erstschlag getroffen werden, gäbe es die Möglichkeit, von den U-Booten aus zurückzuschlagen.

"Sehr riskantes Geschäft"

Mit Verwunderung reagierte etwa John Bolton. Der Republikaner war Trumps Sicherheitsberater in seiner ersten Amtszeit als US-Präsident. Im Sender CNN sprach Bolton von einem "sehr riskanten Geschäft". Er fügte hinzu: "Trump scheint nicht wirklich zu verstehen, wie unsere Atomflotte funktioniert. Diese U-Boote warten nicht in einem Hafen. Sie sind auf langfristigen Abschreckungspatrouillen. Einige sind bereits in Position. Sie müssen nirgendwo hin, sie sind schon da."