Disko oder Parteisitzung?

Heiko Maas trägt Lederjacke – und Twitter dreht durch

06.11.2018, 19:19 Uhr | sth, t-online.de

In Lederjacke und Sneakers ging Außenminister Heiko Maas am Wochenende zu einer Parteisitzung. Was in anderen Ländern nicht der Rede wert wäre, wird in Deutschland heiß diskutiert.

War es ein geschickter Coup oder wirklich nur ein Zufall? Außenminister und SPD-Politiker Heiko Maas sorgte in den Medien für heftige Diskussionen – mit einem Outfit. Am Wochenende trat er in Sneakers und Lederjacke vor Journalisten. Die Präsidiumssitzung der SPD im Willy-Brandt-Haus in Berlin stand an.







Die Fotos von der Veranstaltung boten vielen Usern der sozialen Medien eine Steilvorlage. Manche machten Witze, andere empörten sich und wieder andere unterstützten Maas. Der reagierte auf die vielen Kommentare erst am Montag. User hatten ihn gefragt, woher er die Lederjacke habe und ob das eine Verkleidung sei. "Entscheidend ist doch nicht woher, sondern dass ich eine habe. Eigentlich sehe ich immer so aus. Verkleidet bin ich eher als Minister", schrieb Maas daraufhin auf Instagram.

Die witzigsten Reaktionen auf Twitter

Vielleicht hätte Heiko Maas mal jemanden fragen sollen, der sich damit auskennt. pic.twitter.com/dJ7efxdAJx — Frank (@Kittypunk7) November 5, 2018

Wenn du der Erste aus deiner Clique bist, der ins Berghain gekommen ist. #HeikoMaas #Swagbeben pic.twitter.com/dVVKLjEAMt — Pausenbrot (@therealpausbro) November 5, 2018

Heiko Maas sieht leider aus wie der Typ, der sein Patenkind konsequent mit Highfive begrüßt und „Sportsfreund“ nennt pic.twitter.com/YV1k5uhE7U — Sophie Passmann (@SophiePassmann) November 4, 2018

Außenminister Heiko Maas (Symbolbild) pic.twitter.com/sqwkidYdiy — Lars Reineke (@larsreineke) November 4, 2018

Über Politiker in Jeans und Turnschuhen zu diskutieren, ist so 80er. 🙄 #HeikoMaas #JoschkaFischer — Nicola 🇪🇺 🌺 (@nicola_e2009) November 5, 2018

So groß der Spott an Maas' Outfit auch war: Wie soziale Medien funktionieren, hat der SPD-Politiker offenbar verstanden. Mit seiner Lederjacke und den Sneakers hat er sich mehrere Tage ins Gespräch gebracht.