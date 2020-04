Meuthen räumt Fehler ein

AfD-Vorstand stellt klar: Partei wird sich nicht spalten

06.04.2020, 13:09 Uhr | AFP

Der Vorsitzende Jörg Meuthen hat sich für Äußerungen über eine mögliche Spaltung der AfD entschuldigt. Gleichzeitig stellte der Bundesvorstand klar: Es wird keine Spaltung der Partei geben.

Im Streit um die Äußerungen des Vorsitzenden Jörg Meuthen zu einer möglichen Aufspaltung der AfD hat der Bundesvorstand in einem Beschluss die Einheit der Partei betont. Zugleich wiederholte Meuthen in einer am Montag verbreiteten Erklärung des AfD-Vorstandes, seine Interviewäußerungen von vergangener Woche seien ein "großer Fehler" gewesen. Er werde "die Diskussion nicht weiter führen". Der Beschluss des Vorstandes fiel den Angaben zufolge einstimmig in einer Telefonkonferenz.

Der Parteivorsitzende bekenne sich zur Geschlossenheit der AfD als einheitlicher Partei und bekräftige, "ausschließlich in diesem Sinne gemeinsam vorzugehen", hieß es weiter. Der Bundesvorstand begrüße diese "Klarstellung", bejahe die Einheit der Partei und spreche sich "gegen jegliche Bestrebung aus, diese zu gefährden".

Meuthen: "Das war sicherlich ein Fehler"

Bereits am Wochenende hatte Meuthen seinen Vorstoß zu einer Spaltung der AfD in zwei Teile als Fehler bezeichnet. Er hätte "klarer machen müssen, dass es sich hier um einen strategischen Denkansatz handelt und nicht um eine konkrete Forderung – das war sicherlich ein Fehler", räumte Meuthen in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Wochenzeitung "Junge Freiheit" ein. Vielleicht sei auch der Zeitpunkt für seine Äußerungen "ungünstig" gewesen.

Meuthen hatte am Mittwoch im Online-Magazin "Tichys Einblick" angeregt, über eine Trennung der Partei in einen "freiheitlich-konservativen" Teil und den rechtsextremen "Flügel" nachzudenken. Dieser Vorstoß hatte ihm heftige Kritik aus der AfD eingebracht – über die zerstrittenen Parteiflügel hinweg.