Für welche Partei hätten Sie mit 16 bei der Europawahl gestimmt? Mit einer neuen Kampagne wollen mehrere Prominente in einer verjüngten Version die jüngsten Wähler zur Stimmabgabe motivieren.

Mehrere deutsche Prominente haben junge Wähler zur Stimmabgabe bei der Europawahl aufgerufen. "Wähle das Europa, von dem du mit 16 geträumt hast, oder so, als wärst du 16", heißt es etwa in einem Video der Komikerin Carolin Kebekus in sozialen Netzwerken.