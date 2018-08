Start ins Ausbildungsjahr

Chancen für Kurzentschlossene: 1000 freie Lehrstellen

02.08.2018, 14:26 Uhr | t-online.de, nhr

Über 1000 Lehrstellen sind zum Beginn des aktuellen Ausbildungsjahres noch zu besetzen. Bis September können Unentschlossene vielerorts Schnupperpraktika machen.

Am 1. August hat das neue Ausbildungsjahr offiziell begonnen. Tatsächlich starten die meisten Betriebe gemeinsam mit den Berufsschulen erst am 1. September. Bis dahin bieten viele Handwerksunternehmen an Rhein, Ruhr und Wupper Schnupperpraktika für Unentschlossene an, das sagt die Handwerkskammer Düsseldorf, die auch für Wuppertal zuständig ist.

"Jugendliche, die 2018 ihre Ausbildung beginnen möchten, haben so gute Chancen wie selten, in der gesamten Breite des Handwerks ihre berufliche Lebensperspektive zu finden oder Karriere auf Basis einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu machen. Das gilt auch jetzt noch, last minute", ermutigt Kammer-Hauptgeschäftsführer Axel Fuhrmann.

Auch sehr beliebte Stellen sind noch offen

So werden etwa Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizungs- und Klimatechnik gesucht, außerdem Kälteanlagenbauer und Elektroniker. Auch das Baugewerbe ist auf der Suche nach Azubis in allen Bereichen. Bäckereien, Fleischer und Konditoreien hoffen ebenso noch auf Bewerber.

Sogar sehr beliebte Ausbildungsberufe sind noch frei. So gibt es noch einige Betriebe, die KFZ-Mechaniker oder Tischler ausbilden wollen. Dazu kommen außergewöhnliche Richtungen wie Steinmetze, Steinbildhauer, Sattler oder Klavier- und Chembalobauer.

Eine Übersicht über die freien Ausbildungsangebote sowie Praktika im Handwerk bieten die Lehrstellenbörse und die „Lehrstellen-Radar“-App.