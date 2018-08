Lüneburg

Prozess wegen Brandstiftung begonnen

21.08.2018, 12:25 Uhr | dpa

Ein 26-Jähriger, dem schwere Brandstiftung vorgeworfen wird, hat vor dem Landgericht Lüneburg die Vorwürfe nicht eingeräumt. In der Verhandlung, die am Dienstag begann, äußerte er sich entsprechend. Bei dem Prozess geht es auch um versuchten Mord. Der Mann soll im Juli 2016 nachts Gegenstände in einer Garage angezündet haben, wie ein Sprecher des Landgerichts vor dem Auftakt mitgeteilt hatte. Auch ein angrenzendes Gebäude mit zwei Wohnungen war damals betroffen, die gemeinsame Dachkonstruktion fing Feuer.

Nach Zeugenaussagen vor dem Amtsgericht, wo der Fall zunächst verhandelt worden war, bestehe der Verdacht, dass der Angeklagte zuvor eine Wohnung mit sechs Bewohnern abgeschlossen und den Schlüssel versteckt hat, sagte der Sprecher. Außerdem könnte der Mann ein Handy an sich genommen haben, um die Rettung zu erschweren. Die insgesamt zehn Menschen in dem Haus konnten sich damals retten.

Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann zunächst beim Schöffengericht des Amtsgerichts Lüneburg wegen schwerer Brandstiftung angeklagt. Doch weil dieses den 26-Jährigen auch eines versuchten Mordes aus Heimtücke an sechs Menschen für hinreichend verdächtig hielt, verwies es den Fall an das dafür zuständige Landgericht. Weitere Termine sind dort für den 29. und den 30. August angesetzt.