Zentrale Gedenkfeier auf Ehrenfriedhof an der Lönsstraße

16.11.2018

Am Sonntag, 18. November, ist bundesweiter Volkstrauertag.

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt die zentrale Gedenkstunde zum Volkstrauertag auf dem Ehrenfriedhof in der Lönsstraße. Im ganzen Stadtgebiet gibt es Gedenkstunden.

Die zentrale Gedenkveranstaltung für Wuppertal anlässlich des bundesweiten Volkstrauertags findet am Sonntag ab 11 Uhr auf dem Ehrenfriedhof in der Lönsstraße statt. Oberbürgermeister Andreas Mucke wird gemeinsam mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, dem Stadtdechanten Bruno Kurth und weiteren vor Ort sein.

Weitere Veranstaltungen zum Volkstrauertag in Wuppertal

ab 12.15 Uhr auf dem Jüdischen Friedhof in der Hugostraße

ab 11.15 Uhr am Ehrenmal Dönberg

ab 11.30 Uhr im Ehrenhain Vohwinkel

ab 11 Uhr am Ehrenmal Schöller

ab 10 Uhr am Ehrenmal lüntenbeck

ab 12.30 Uhr zunächst in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr Ronsdorf, danach Kranzniederlegung am Ehrenmal Stadtgarten Ronsdorf

ab 11.30 Uhr im Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Linde

ab 11.15 Uhr am Ehrenmal Cronenberg

ab 11.15 Uhr am Ehrenmal Nächstebreck

ab 11 Uhr am Ehrenmal Am Kriegermal Beyenburg

ab 11.30 Uhr am Ehrenmal Grünental

ab 11.45 Uhr am Ehrenmal Nordpark in Barmen

ab 14.30 Uhr am Mahnmal KZ Kemna

ab 12.15 Uhr Langerfelder Markt

ab 12.30 Uhr Ehrenmal Am Hedtberg

Der Volkstrauertag wurde nach dem Ersten Weltkrieg in der Weimarer Republik eingeführt, um den im Krieg Gefallenen zu Gedenken. Es sollte ein stilles Gedenken sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde am Volkstrauertag in der Bundesrepublik den Gefallenen beider Weltkriege gedacht. Auch in der DDR gab es einen Trauertag, der sich den Opfern des Faschismus widmete. Überall in Deutschland wird am Sonntag der Umgekommenen gedacht. Längst nicht mehr nur jener, die den Weltkriegen zum Opfer gefallen sind. Auch im Berliner Bundestag findet eine Gedenkstunde zum Volkstrauertag statt.

