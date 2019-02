Pockau-Lengefeld

Unbekannte legen Hakenkreuz aus Holz vor Kriegerdenkmal

17.02.2019, 11:27 Uhr | dpa

Unbekannte haben im Erzgebirgskreis vor einem Kriegerdenkmal ein hölzernes Hakenkreuz gelegt. Die Täter rissen am Samstag die Latten aus einem Holzzaun vor dem Denkmal in Pockau-Lengefeld ab und legten daraus das etwa drei mal drei Meter große Hakenkreuz, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.